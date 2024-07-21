Эксперт рассказал, как страны могут снизить зависимость от нефти

Диверсификация экономики позволяет снизить зависимость от закупок нефти в условиях энергоперехода, заявил директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Его слова приводит РИА Новости.

«Основным инструментом снижения зависимости и диверсификации экономики нефтяных стран является резервирование доходов от нефти и газа в специальных фондах на «черный» день, а также их целевое направление на развитие инфраструктуры, создание условий для инвестиций в новые отрасли», — отметил Амирагян.

Благоприятный сценарий предполагает, что спрос на нефть продолжит оставаться высоким на протяжении ближайших 10-20 лет, после чего постепенно пойдет на спад. Сильнее всех это ударит по нефтяным странам со средними и низкими доходами, у которых нет средств на энергетический переход.

До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в Китай за полгода упали на 9,2%.

Ранее стало известно о новом способе России обходить санкции против нефти.