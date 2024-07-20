Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще один российский банк подал иск к Euroclear

МКБ подал иск к Euroclear на 11,4 млрд рублей

close
100%
SOPA Images/Contributor/Getty Images

Московский кредитный банк (МКБ) подал в суд иск к международному депозитарию Euroclear. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные картотеки дел.

Сумма требований составляет 11,448 млрд рублей. Суть претензий не раскрывается. В качестве третьего лица МКБ привлек Национальный расчетный депозитарий (НРД).

На данный момент в российских судах находится более ста исков к Euroclear от физических и юридических лиц. Между тем депозитарий продолжает зарабатывать на замороженных активах РФ. Только в январе — марте доход площадки от процентов составил €1,566 млрд.

На прошлой неделе ВТБ выиграл дело против Euroclear. С европейского депозитария взыскали $38,4 млн. Сумма включает в себя убытки банка в размере 10 тыс. австралийских долларов, 5 тыс. швейцарских франков, 1 тыс. юаней, а также £5 тыс., €1,62 млн и $36,6 млн.

Ранее ЕС позволил разблокировать часть зависших из-за санкций переводов из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами