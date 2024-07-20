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Россиянам рассказали, как решать проблемы с застройщиком при недостатках в новом жилье

Финансы Mail.ru: при отказе застройщика исправить недостатки нужно подать в суд

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В случае возникновения проблем с новым жильем владелец может взыскать с недобросовестного застройщика компенсацию в виде штрафов и неустоек через суд, пишет Финансы Mail.ru.

Первым делом при выявлении недостатков (протечки, расхождения в заявленной и фактической площади и другие) в квартире необходимо направить письмо застройщику с просьбой устранить проблемы и согласовать сроки работ. При отказе девелопера клиент в праве подать в суд с требованием о взыскании. Однако нужно быть готовым, что процесс может занять больше полугода, отметили эксперты.

Перед подачей заявления в суд необходимо вызвать специалиста и провести квалифицированную экспертизу состояния объекта для оценки стоимости устранения всех недостатков. Это позволит понять, следует ли начинать судебный процесс.

При этом если до экспертизы часть недостатков владелец успел устранить самостоятельно, то их уже нельзя будет включить в перечень претензий, предупредили эксперты.

До этого Казань заняла первое место среди российских городов-миллионников по росту стоимости новостроек.

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