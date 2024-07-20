Губернатор Краснодарского края прокомментировал отключения электроснабжения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале прокомментировал перебои с электроснабжением региона.

«Уже неделю в Краснодарском крае аномальная жара. Нагрузка на энергосистему колоссальная. Знаю и понимаю все возмущения жителей из-за перебоев с электроснабжением», — заявил он.

По его словам, не хватает мощностей в период пиковых нагрузок, также подача электроэнергии зависит от работы Ростовской АЭС.

Он отметил, что самая сложная ситуация наблюдается в Краснодаре в районе улицы Россинского, там находится мэр города Евгений Наумов.

До этого в социальных сетях распространилось видео, на котором мэр Краснодара Евгений Наумов предложил протестующим из-за отключения электричества жителям приковать его к столбу.

Также сообщалось, что местные жители перекрыли дорогу в Краснодаре на улице Краеведа Соловьева из-за отключений света. Один из местных жителей рассказал, что в ЖК «Краски» на улице Краеведа Соловьева, выключили свет 19 июля примерно в 13:00 — сутки его нет. Он отметил, что такая ситуация повторяется несколько недель подряд.

Ранее в администрации Прикубанского округа Краснодара сообщили об отключении водоснабжения.