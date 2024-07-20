Стало известно, где в России за июнь сильнее всего подорожала «первичка»

Казань по итогам июня стала лидером среди российских мегаполисов по росту цен на жилье в новостройках. Средняя стоимость «квадрата» в городе за год подскочила на 37%, до 259,6 тыс. рублей, пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.

Второе место занял Челябинск. По сравнению с прошлым июнем «первичка» в этом городе подорожала на 35,9%, до 129,8 тыс. рублей за кв. м. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород с годовым приростом цен на 35,2%, до 199 тыс. рублей за кв. м.

В топ-5 по увеличению стоимости «квадрата» в новостройках также вошли Омск (+31,3%, до 143,5 тыс. рублей) и Уфа (+ 29,4%, до 166,6 тыс. рублей).

При этом Москва в этом рейтинге оказалась лишь на 15-м месте. За последний год цены на новостройки в столице выросли на 13,6%, до 499,1 тыс. рублей за кв. м.

До этого сообщалось, что Сочи обогнал Москву по предложению элитного жилья.

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