Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где в России за июнь сильнее всего подорожала «первичка»

Казань в июне стала лидером по росту стоимости новостроек

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Казань по итогам июня стала лидером среди российских мегаполисов по росту цен на жилье в новостройках. Средняя стоимость «квадрата» в городе за год подскочила на 37%, до 259,6 тыс. рублей, пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.

Второе место занял Челябинск. По сравнению с прошлым июнем «первичка» в этом городе подорожала на 35,9%, до 129,8 тыс. рублей за кв. м. Тройку лидеров замыкает Нижний Новгород с годовым приростом цен на 35,2%, до 199 тыс. рублей за кв. м.

В топ-5 по увеличению стоимости «квадрата» в новостройках также вошли Омск (+31,3%, до 143,5 тыс. рублей) и Уфа (+ 29,4%, до 166,6 тыс. рублей).

При этом Москва в этом рейтинге оказалась лишь на 15-м месте. За последний год цены на новостройки в столице выросли на 13,6%, до 499,1 тыс. рублей за кв. м.

До этого сообщалось, что Сочи обогнал Москву по предложению элитного жилья.

Ранее россиянкам рассказали, что делать, если супруг тайно взял ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами