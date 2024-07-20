Россиян предупредили о скором замедлении роста реальных зарплат

Темпы роста реальных зарплат россиян в следующем году замедлятся в 2,5 раза — с текущих 7,3% до 3%, прогнозируют в Центробанке РФ. Об этом пишет газета «Известия».

Основной причиной резкого роста зарплат в стране стала острая нехватка кадров. Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме в 2,6%. На фоне высокой конкуренции за квалифицированные кадры компании из всех отраслей начали повышать жалование работникам. Однако сейчас бизнес уже не может продолжать увеличивать выплаты прежними темпами из-за дорогих кредитов, пояснили аналитики.

До этого в России спрогнозировали значительное снижение числа занятых на руководящих должностях к 2029 году.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне.