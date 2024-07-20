Россияне в жару чаще заказывали доставку до двери

Число заказов с доставкой до двери в России в июне-июле 2024 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом говорится в исследовании сервиса СДЭК (есть у «Газеты.Ru»).

Число заказов с доставкой от склада до двери увеличилось на 12%.

«Конец июня и июль 2024 года в центральной России выдались аномально жаркими, не раз были побиты температурные рекорды. В аналогичный период 2023 года температура не поднималась выше 30°C. В этом году температура в столице не была ниже этого показателя», — отметила руководитель департамента продуктов внутригородской доставки СДЭК Анна Барсукова.

По ее словам, поэтому люди стали чаще пользоваться доставкой прямо до двери, чтобы лишний раз не выходить на улицу под палящее городское солнце. Эксперт назвала такую практику оправданной, уточнив, что при высоких температурах людям непросто находиться на улице, и они стараются проводить время в помещениях: в офисе или дома. Барсукова добавила, что сейчас доставка до двери очень востребованна во всем мире.

Исследование было проведено в конце июля.

Ранее в ЦБ сообщили, что в столичном регионе увеличился спрос на доставку готовой еды.