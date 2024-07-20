Криптоэксперт спрогнозировал курс биткоина на август

В августе курс биткоина может как опуститься ниже $60 тыс., так и подняться до $68 тыс. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор по маркетингу криптобиржи Bitget в СНГ Антон Торопцев.

«Если ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, то биткоин сможет вернуться к диапазону $65-$68 тыс. Умеренный сценарий, учитывающий и негативные факторы, предполагает сохранение за биткоином уровня $63-$65 тыс. Но в случае развития негативного сценария, мы можем увидеть возврат биткоина к уровню ниже $60 тыс.», — отметил эксперт.

По его словам, август сейчас выглядит достаточно позитивным для криптовалют. Торопцев уточнил, что поддержку крипторынку оказывают макроэкономические факторы: замедление темпов инфляции в США до 3% дает надежду на скорее смягчение денежно-кредитной политики и снижение ключевой ставки. Эксперт сослался на опросы, по которым большинство участников рынка ожидают снижения ключевой ставки по итогам заседания ФРС США уже в сентябре. Торопцев добавил, что недавнее покушение на Дональда Трампа, который заявляет о поддержке криптоиндустрии, повысило вероятность его победы на президентских выборах в США осенью, и это также подпитывает надежды криптоинвесторов на приток денег в индустрию.

Из негативных факторов эксперт выделил продолжающиеся выплаты возмещения кредиторам криптобиржи MtGox в связи с банкротством.

«Все больше инвесторов рассчитывают, что кредиторы, которые получат монеты, вряд ли станут их продавать по текущим ценам. Хотя какая-то часть перечисленных им монет может и быть выставлена на продажу, что окажет давление на курс биткоина и сдержит темпы его роста», — предположил Торопцев.

По его словам, при покупке криптовалюты не надо пытаться подгадать самый подходящий момент, потому что чаще всего такая стратегия приводит к тому, что инвестор либо покупает в самый неподходящий момент, либо не покупает актив вовсе, надеясь, что он еще подешевеет, а этого не происходит. Если есть желание инвестировать в криптовалюты, оптимальнее выбрать стратегию усредненной стоимости, которая предполагает покупку актива равными долями через равные промежутки времени, что позволит усреднить стоимость входа, посоветовал эксперт.

По данным ОКХ, 19 июля биткоин торговался в диапазоне $63,3- более $64 тыс.

Ранее курс биткоина подскочил после покушения на Трампа.