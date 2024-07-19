Песков ответил, будет ли РФ пытаться разблокировать транзит нефти через Украину

В Кремле не думают, что у России есть возможность вступать в контакт с Украиной в вопросе разблокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это не зависит от нас», — добавил Песков.

До этого Венгрия и Словакия перестали получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» из-за введенных Украиной ограничений. В июне Киев ужесточил санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что его страна и РФ работают над возобновлением поставок российской нефти на территорию республики.

Нефтепровод «Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Ее построили предприятия СССР в 1960-х годах для поставок нефти в Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.

Ранее на «Дружбе» случился пожар после атаки БПЛА.