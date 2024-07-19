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Эксперт: Россия переориентировала поставки леса в сторону Азии

Эксперт ЛПК Калюжная: РФ переориентировала экспорт леса на азиатские рынки

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Исторически одним из главных рынков сбыта леса для России были европейские страны, однако из-за западных санкций экспорт был переориентирован на азиатские рынки. Об этом в беседе с РИАМО сообщила президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Ольга Калюжная. По ее словам, с 2022 года основными партнерами РФ остаются Китай и страны СНГ. Кроме того, наращиваются поставки в Турцию и другие страны.

«Да, стоимостной объем экспорта за два года, с 2021 по 2023 год, снизился почти в два раза: с 17 млрд долларов в 2021 году до 9 млрд долларов в 2023 году. Переориентация экспорта в сторону азиатских рынков, стран СНГ, Турции и Египта позволяет сейчас наращивать экспорт», — отметила Калюжная.

Она добавила, что пик снижения экспорта был пройден еще в 2022 году, а 2023-й продемонстрировал восстановление.

До этого Калюжная отмечала, что общий объем импорта лесной продукции в Россию с 2021 по 2023 год сократился с $3,74 млрд до $2,23 млрд.

При этом, на сегодняшний день в РФ производятся не все виды бумаги и картонов, поэтому часть номенклатуры импортируется, чтобы сохранить баланс спроса и предложения на рынке, рассказала специалист.

Ранее стало известно, что только 50% российских компаний лесопромышленного комплекса поменяли свою стратегию развития после введения санкций.

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