Экономист оценил, что будет с ключевой ставкой в России

Центральный банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 26 июля, поднимет ключевую ставку до 17-18%. Об этом в беседе с НСН рассказал экономист Василий Колташов.

При этом он отметил, что на данный момент в России нет необходимости в повышении этого показателя, потому что ЦБ достиг главной цели — ограничил кредитование и сделал его менее выгодным для россиян. Эксперт также добавил, что повышение ставки не окажет значительного влияния на инфляцию.

«Высокая ставка и ее повышение решают глобальную задачу — охладить рынок недвижимости. Польза здесь есть. К тому же, люди потеряли всякую веру в то, что можно сберегать. <...> Цена летит как ракета. Это означает, что доступная ипотека будет, а жилье люди будут выплачивать веками. Этого нужно не допустить и нужно сделать так, чтобы люди копили», — заключил Колташов.

19 июля газета «Известия» со ссылкой на собственный консенсус-прогноз писала, что Банк России хочет повысить ключевую ставку до 18% из-за роста цен в стране и недостижения плана по годовой инфляции. По данным издания, основной причиной для повышения ключевой ставки является существенное отклонение инфляции вверх от последнего прогноза — такое мнение высказала глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Ранее в ЦБ назвали последствия высокого потребительского спроса россиян.