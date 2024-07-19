Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о ВС РФ

close
100%
Shutterstock

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о Вооруженных силах России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

Протокол был составлен за отказ удалить запрещенную информацию о Вооруженных силах России в зоне проведения СВО.

В апреле Московский городской суд оставил в силе постановление Таганского районного суда о назначении штрафа российскому подразделению Google в размере 4,6 млрд руб. Он был назначен в декабре прошлого года за повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, в том числе фейков об СВО и ЛГБТ-контента («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Данное наказание стало третьим оборотным штрафом для компании в России. С 2021 года Google за неоднократные нарушения законодательства РФ уже дважды подвергалась штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей.

Ранее Google Chrome оказался самым быстрым, но проблемным браузером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами