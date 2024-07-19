Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить фейки о Вооруженных силах России. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Постановлением Таганского районного суда Google LLC. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

Протокол был составлен за отказ удалить запрещенную информацию о Вооруженных силах России в зоне проведения СВО.

В апреле Московский городской суд оставил в силе постановление Таганского районного суда о назначении штрафа российскому подразделению Google в размере 4,6 млрд руб. Он был назначен в декабре прошлого года за повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, в том числе фейков об СВО и ЛГБТ-контента («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Данное наказание стало третьим оборотным штрафом для компании в России. С 2021 года Google за неоднократные нарушения законодательства РФ уже дважды подвергалась штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей.

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