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Экономист раскрыл, какие меры могут принять власти для удержания цен на бензин

Эксперт Переславский: власти обсуждают продление запрета на экспорт бензина

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Сергей Аверин/РИА Новости

Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский в интервью агентству «Прайм» заявил, что власти оценивают целесообразность продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года.

Эксперт пояснил, что временный запрет на экспорт бензина будет действовать до 1 августа.

По словам Переславского, в результате принятых мер, в регионах нет дефицита топлива, но в оптовом звене цены выросли до максимумов с октября прошлого года. Он пояснил, что стоимость топлива растет из-за начала уборочной кампании, плановых ремонтов НПЗ и повреждений инфраструктуры после атак дронов.

Специалист спрогнозировал, что через месяц возможно ускорение роста цен, поэтому есть время для принятия решения о продлении запрета, а экспорт могут возобновить после стабилизации.

12 июля представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявляли, что власти пока не проводили обсуждение о продлении разрешения на продажу топлива за рубеж.

Ранее в Минэнерго оценили текущий объем производства бензина в РФ.

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