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До Верховного суда добралось первое дело по банкротству по алиментам

«Ъ»: первое дело из-за долгов по алиментам рассматривается в Верховном суде

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Shutterstock

Первое дело из-за долгов по алиментам рассматривается в Верховном суде. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о деле гражданина Чехии Роберта Выбирала, который договорился со своей бывшей супругой Натальей о пожизненных выплатах $10 тыс. в месяц. Однако в данный момент рассматривается дело о несостоятельности Выбирала — за его имущество с требованиями в размере 100 млн и 1 млн рублей спорят его бывшая жена и мать внебрачных детей Анастасия Денисова.

Арбитражные суды трех инстанций отклонили требования Денисовой, которая утверждала, что признание выплат экс-супруге алиментами нарушит права несовершеннолетних детей должника, так как из имущества в РФ у Роберта обнаружилась только земля площадью 3 тыс. кв. м в Подмосковье.

В результате дело был передано в Верховный суд. Жалоба была зарегистрирована в суде 12 июля. Это первое подобное дело, которое будет рассматриваться в высшем судебной инстанции России.

До этого ФНС заблокировала счета Павла Прилучного.

1 ноября 2023 года Муцениеце впервые подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию.

Ранее долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое.

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