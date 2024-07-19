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В России выросло производство молока и цены на молочную продукцию

«Ъ»: производство молока в России выросло на 3% в первой половине 2024 года

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Shutterstock

В течение первого полугодия 2024 года объем производства молока в России увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом, достигнув около 13,2 млн тонн. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).

Различные виды молочной продукции также продемонстрировали рост: производство сливок увеличилось на 23%, до 146,5 тысяч тонн, творога и его производных — на 9%, до 334,5 тыс. тонн, мороженого — на 14%, до 260,3 тыс. тонн, йогурта — на 13%, до 330,6 тыс. тонн.

Наименьший прирост показали сметана (+2%, до 242,9 тысячи тонн), кефир (+1%, до 400,4 тысячи тонн) и сырные продукты (+1%, до 85,0 тысяч тонн).

Несмотря на увеличение объемов производства, розничные цены на молочную продукцию не снизились, оставаясь ниже уровня продовольственной инфляции в стране. Участники рынка отмечают, что стоимость конечной продукции подвержена влиянию роста издержек производителей, связанных с повышением цен на логистику и сырье. С мая 2023 года по май 2024 года цены на молоко и молочные продукты в России выросли на 4,23% по сравнению с прошлым годом.

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