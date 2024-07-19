Экспорт российского коксующегося угля достиг минимума с мая 2022 года

Поставки из России коксующегося (металлургического) угля упали до минимума впервые с мая 2022 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Так, по данным ЦЦИ, объем соответствующего экспорта угля в июне составил только 3,7 млн тонн, что на 18% меньше, чем в июне 2023 года. Общегодовой экспорт угля за первые шесть месяцев 2024 года снизился на 7%, до 25 млн тонн.

Основная причина снижения экспорта коксующегося угля — низкая рентабельность поставок. Такое положение связано с действием экспортной пошлины, которая также привязана к доллару.

Источник газеты в одной из крупных угольных компаний связал снижение объемов экспорта коксующегося угля из России с неблагоприятной ценовой ситуацией на мировом рынке. В настоящее время стоимость этого типа угля на международной арене упала почти до половины от ранее достигнутых пиковых значений.

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