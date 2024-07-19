Стало известно, куда ездили россияне в прошлом году

Каждый десятый россиянин — 12% — ездил за границу в прошедшем году. Наиболее популярным направлением оказалась Турция — 22% среди выезжавших за границу (или 3% россиян) посетили эту страну. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

«Эксперты Центра изучения потребительского поведения Роскачества опросили россиян на тему их туристических предпочтений за прошедший год. Популярностью также пользовались страны бывшего СССР (15% среди выезжавших за границу или 3% россиян), Абхазия (15% среди выезжавших за границу или 2% россиян), Египет (13% среди выезжавших за границу или 2% россиян) и ОАЭ (11% среди выезжавших за границу или 1% россиян)», — отметил Протасов.

По его словам, большинство россиян — 88 % — при выборе места отдыха отдавали предпочтение регионам России. В пятерке лидеров оказались Краснодарский край, города Поволжья, Санкт-Петербург, Москва и регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Протасов уточнил, что чаще всего российские туристы путешествовали с семьей и детьми (29%) или со второй половинкой и без детей (25%). В одиночку путешествуют реже — всего 19%. По данным ведомства, половина россиян (52%) за прошедший год совершали только одну поездку. 23% совершали две поездки, 13% совершали три поездки за прошедший год и 12% совершали четыре и более поездок за прошедший год.

До этого Протасов в интервью «Газете.Ru» рассказал о стандарте «India Friendly».

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