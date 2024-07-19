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В России могут появиться ГОСТы на бургеры, салаты и суши

Глава Роскачества Протасов не исключил появления ГОСТов на бургеры и суши

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Shutterstock

ГОСТы на продукцию общественного питания — бургеры, салаты, суши — могут появиться в России. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава Роскачества Максим Протасов.

«Но содержание стандартов на бургеры, салаты и суши, как и в случае стандарта на шаурму, будет больше относится к условиям производства, температурам хранения и реализации, системам пищевой безопасности, нежели устанавливать конкретную рецептуру или ингредиентный перечень для определенного блюда. Сама по себе система ГОСТов, безусловно, эффективна», — отметил Протасов.

По его словам, производимая по ГОСТу продукция более востребована среди потребителей, а маркировка ГОСТ говорит о качестве продукции. Недаром условием получения товаром государственного Знака качества является его соответствие ГОСТу.

До этого Протасов сообщил, что разработку ГОСТа по шаурме планируется завершить в 2025 году. Протасов подчеркнул, что по рецептуре и способу приготовления шаурма входит в продукцию повышенного эпидемиологического риска.

Ранее Протасов анонсировал повторную проверку продавцов шаурмы.

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