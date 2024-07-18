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Состоялись переговоры по созданию Россией в Турции второй АЭС

Глава «Росатома» обсудил с главой минэнерго Турции строительство второй АЭС

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Росатом

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар обсудили проект строительства второй атомной электростанции (АЭС) в республике. Об этом сообщил Telegram-канал госкорпорации.

«На встрече стороны обсудили возможность реализации госкорпорацией «Росатом» проекта сооружения второй атомной электростанции в Турецкой Республике АЭС «Синоп», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Лихачев и Байрактар подняли тему строительства АЭС «Аккую». Отмечается, что в настоящее время идет работа над вводом в эксплуатацию первого энергоблока станции. Параллельно продолжаются работы по возведению еще трех энергоблоков.

По словам Байрактара, АЭС будет обеспечивать 10% потребности Турции в электричестве после того, как будет полностью введена в эксплуатацию.

Политическое решение доверить «Росатому» строить вторую атомную электростанцию в стране «Синоп» Турция приняла в феврале текущего года.

Ранее стало известно, как санкции влияют на строительство турецкой АЭС.

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