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МТС вошла в топ-3 рэнкинга крупнейших российских IТ-компаний

Экосистема МТС опередила по темпу роста выручки другие IТ-компании

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Shutterstock/Bang Gambar

Цифровая экосистема МТС заняла второе место в рэнкинге крупнейших компаний в области информационных и коммуникационных технологий рейтингового агентства RAEX за 2023 год.  

Аналитики отметили рост выручки МТС в сфере IТ в 2023 году на 40% по сравнению с предыдущим годом. В этом компания опередила средний темп роста остальных участников рэнкинга. Выручка МТС в сфере IТ в прошлом году составила 174,6 млрд рублей. Заметный вклад в формирование этих показателей внесли направления финтех, B2B и медиа, уточнили в RAEX.

По словам первого вице-президента МТС по технологиям Павла Воронина, компания совершенствуется во всех направлениях бизнеса как за счет улучшения уже существующих продуктов, так и с помощью запуска новых, актуальных для рынка решений.

«Мы постоянно совершенствуемся во всех направлениях бизнеса как за счет улучшения уже существующих продуктов, так и с помощью запуска новых, актуальных для рынка решений. Качество наших сервисов во многом зависит не только от скорости разработки и внедрения технологий, но и от непрерывного повышения уровня компетенций команд внутри экосистемы.

Это многоуровневая работа в долгую, которую мы, будучи ведущей IТ-компанией, не прекращаем уже много лет, благодаря чему уверенно держимся на лидерских позициях ведущих рейтингов», — добавил топ-менеджер компании.

Помимо МТС в рэнкинг вошли 50 компаний. По оценке аналитиков RAEX, суммарные доходы участников в 2023 году выросли на 27% и составили 722,5 млрд рублей, при этом почти 85% от этой суммы приходится на компании, которые вошли в топ-10 рейтинга.

Главным драйвером развития бизнеса аналитики назвали импортозамещение, а ключевыми сегментами роста выручки — разработку программного обеспечения и развитие IТ-услуг. 

Аналитики рейтингового агентства RAEX ежегодно оценивают суммарную выручку IТ-компаний, отмечают ключевые направления развития отрасли и дальнейшие перспективы рынка.

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