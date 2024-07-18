Россиянам рассказали, как планировать расходы в кризис

Одно из последствий экономического кризиса — отсутствие уверенности в будущем из-за роста цен на товары и услуги, а также других факторов. Финансовый советник и стратег Ольга Надеина в интервью РИАМО перечислила методы, которые помогут управлять финансами даже в неспокойные времена.

В кризис, по ее словам, полезно найти дополнительный заработок, чтобы снизить потери доходов из-за роста цен или других непредвиденных ситуаций. Также она посоветовала инвестировать в свое образование, чтобы повысить рабочие навыки и стать более востребованным специалистом.

«Кроме того, повышать свою ценность как специалиста полезно еще по двум причинам. Чем выше ваша квалификация или экспертность, тем больше шансов увеличить зарплату на текущей работе. Востребованному специалисту легче найти новую работу, если со старой уволят», — отметила эксперт.

Также она порекомендовала не игнорировать скидки и акции в магазинах, которые помогут сэкономить без потери качества жизни.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк до этого заявила, что ключевая ставка в России может вырасти с 16 до 18%, однако не исключено, что Центробанк РФ будет обсуждать целесообразность увеличения ставки более чем на 200 базовых пунктов.

По мнению эксперта, вопрос об уровне ключевой ставки может стать предметом острой дискуссии на заседании совета директоров ЦБ РФ, которое состоится 26 июля. По ее словам, «риторика при этом будет максимально жесткой».

Также, как считает Ващелюк, регулятор может заявить о необходимости более длительного периода сохранения жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее.

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