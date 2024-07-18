В Москве рухнул рынок вторичного жилья

Спрос покупателей на готовое жилье (вторичные квартиры, а также готовые новостройки) в Москве в июне 2024 года упал на 28% к июню 2023-го.

Росреестр зарегистрировал 11,4 тыс. договоров купли-продажи. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, за месяц количество сделок почти не изменилось.

Сырцов уточнил, что за апрель-июнь 2024 года Росреестр зарегистрировал всего 35,8 тыс. сделок купли-продажи (на 20% меньше, чем в тот же период 2023 года), а во втором полугодии — около 66 тыс. соглашений (на 16% меньше, чем в первом полугодии 2023 года).

Спрос россиян сместился на новостройки. По оценке Сырцова, в июне Росреестр зарегистрировал 10,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья, что на 21% больше, чем в мае 2024 года. По сравнению с июнем 2023 года количество ДДУ в Москве увеличилось на 34%. За первые шесть месяцев 2024 года застройщики заключили порядка 45 тыс. ДДУ. Это на 2% меньше, чем за первое полугодие 2023 года. Однако за второй квартал число зарегистрированных сделок на рынке строящегося жилья Москвы составило 27 тыс., что на 7% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

«На рынке готового жилья сейчас снижается спрос на квартиры в старых домах, но увеличивается на свежие новостройки. В Москве порядка 40% вторичного рынка — это готовые жилые комплексы, построенные в последние годы. Это наиболее востребованные варианты, но еще интереснее предложения от застройщиков, которые предлагают субсидированную ипотеку и трейд-ин. Поэтому структура спроса на готовое жилье смещается в пользу вариантов от девелоперов», — прокомментировал коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Гендиректор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова уточнила, что драйвером спроса в Москве становится семейная и IT-ипотека, а активность покупателей была связана с отменой льготной ипотеки с 1 июля.



До этого сообщалось, что средняя цена квадратного метра новостроек Москвы впервые превысила 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, сколько квартир продается в Старой и Новой Москве.