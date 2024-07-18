Нацпроект по повышению эффективности экономики оценили почти в 2 трлн рублей

На реализацию нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2025–2030 гг.» планируется потратить почти 2 трлн рублей. Об этом со ссылкой на данные кабинета министров сообщают «Ведомости».

Предложение обсуждалось на профильной стратегической сессии в правительстве. В максимальной версии проект оценен в 1,9 трлн рублей. Основная доля финансирования ляжет на федеральный бюджет, в котором на эти цели будет выделено 999,1 млрд рублей. Из региональных бюджетов добавится 536 млрд рублей, еще 343 млрд рублей предполагается получить из внебюджетных источников.

При консервативном сценарии расходы на нацпроект будут ниже и составят 1,4 трлн рублей с соответствующим уменьшением долей источников финансирования.

12 мая сообщалось, что Россия запустит новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Он будет направлен на достижение национальной цели по созданию устойчивой и динамичной экономики. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали запустить новый нацпроект «Российский сериал».