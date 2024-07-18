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Россияне стали чаще покупать сапборды

«Чек Индекс»: число покупок россиянами сапбордов за год выросло более чем втрое

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Vera Petrunina/Shutterstock/FOTODOM

Число покупок россиянами сапбордов и надувных досок в июне — июле 2024 года выросло более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Средний чек составил 29 166 рублей (+20% за год). Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс».

Надувные лодки покупали почти вдвое чаще за 19 239 рублей в среднем (+10% за год). Число покупок весел выросло почти вдвое, средний чек составил 1140 рублей (+8%). Спасательные жилеты покупали в 1,8 раза чаще за 1474 рубля в среднем (+10%). При этом спасательные жилеты для домашних животных покупали более чем вдвое раза чаще, чем в прошлом году за 1784 рубля в среднем (+15% за год).

«Сапбординг и катание на надувных устройствах в водоемах стремительно завоевывает интерес любителей активного отдыха. Такие преимущества, как доступность, компактность, легкость и быстрота применения сделали сапы одним из стандартных атрибутов отдыха у рек, прудов, озер и морей.
Продажи драйвит мощный рост внутреннего туризма, а также растущее комьюнити пользователей надувных плавсредств», — отметили эксперты ресурса.

По их словам, этим летом проходят массовые заплывы и целые летние фестивали с использованием сапбордов. Эксперты добавили, что модой на сапбординг активно пользуется бизнес, развивая смежные интегрированные товары и услуги.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что россияне перед отпуском начинают покупать по скидкам и перестают ходить в рестораны.

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