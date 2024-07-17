Финансовые аналитики объяснили важность для страны выплат дивидендов Сбером

Выплата дивидендов Сбером оказывает положительный эффект как в целом на российскую экономику, так и на развитие отдельных регионов, считает профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Эксперт уточнил, что дивиденды перечисляются в бюджет и потом используются в соответствии с расходными статьями, финансируемыми из российского бюджета прямо или опосредованно в случае дотаций или кредитов региональным бюджетам.

«В случае использования для финансирования социальных проектов успех и позитивное влияние на социально-экономическое развитие страны очевидны при обоснованности этих проектов и контроля за использованием средств», — сказал Александр Цыганов.

С его мнением согласился эксперт по финансовым рынкам и управленческой эффективности Сергей Калинин, уточнивший, что 50% дивидендов Сбера пойдет в бюджет государства, а затем может быть направлено на социально-значимые цели.

«Выплата дивидендов Сбера играет важную роль и окажет положительное влияние на экономику регионов», — констатировал Клинин.

По его словам, также не стоит забывать, что дивиденды получат и частные инвесторы, которые также живут по всей стране, поэтому «доход от акций Сбера может остаться на местах, в субъектах РФ».

Он также добавил, что в последнее время акции Сбера показывают хорошую динамику, торгуясь в районе 300 рублей.

«Думаю, что у них есть потенциал роста в ближайшее время», — считает эксперт.

Главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян отметила, что дивиденды являются неотъемлемым звеном в цепочке инвестиционного цикла.

Она подчеркнула, что дивиденды позволяют обеспечить монетизацию фондового рынка и инвестиционную привлекательность компаний и целых индустрий.

«Дивиденды сигнализируют о финансовом состоянии эмитента и служат своеобразным инвестиционным барометром отрасли и компании. В случае со Сбером, мы видим, что в прошлом году он показал высокую прибыль, тенденция повторяется в текущем году, поэтому акционеры могут быть спокойны и продолжать вкладываться в акции кредитной организации», — добавила эксперт.

Ранее в Сбере сообщили, что акционеры банка получат дивиденды за 2023 год по приобретенным акциям — 33,3 рубля за одну ценную бумагу. Общая сумма выплат, как отметили в компании, составит 752 млрд рублей, из которых половина будет отправлена напрямую в бюджет, а другая часть — частным акционерам.