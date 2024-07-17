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В России выросли цены на некоторые продовольственные товары

Росстат: в России за неделю выросли цены на капусту и помидоры

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freepik.com

В России за неделю с 9 по 15 июля выросли цены на капусту и помидоры. Об этом свидетельствуют данные еженедельного отчета Росстата о потребительской инфляции.

Рост цен на белокачанную капусту за неделю составил 2,9%, а на помидоры — 1,6%. Также выросли цены на яблоки — на 0,7%.

При этом снизились цены на целый ряд овощей и фруктов — столовую свеклу (на 4%), морковь (на 1,8%), огурцы (на 1,5%), репчатый лук (на1,1%), бананы (на 0,8%) и картофель (на 0,3%). Также наблюдается снижение цен на ряд других продовольственных товаров до 0,7%: на куриные яйца, черный чай, гречку, детские молочные смеси, свинину, баранину, сосиски, сардельки, колбасы полукопченые и варено-копченые, сметану, творог и детские пюре.

До этого стало известно, что потребительская инфляция в России за неделю составила 0,11% и замедлилась на 0,17% по сравнению с предшествующей неделей.

Ранее в Банке России назвали условие для устойчивого снижения инфляции.

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