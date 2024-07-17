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В России незначительно замедлилась инфляция

Росстат: потребительская инфляция в России за неделю замедлилась на 0,17%

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Потребительская инфляция в России за неделю с 9 по 15 июля составила 0,11% и замедлилась на 0,17% по сравнению с неделей перед этим. Об этом сообщает Росстат.

При этом с начала июля уровень инфляции составил 0,88%, а с начала года – 4,79%. По сравнению с показателями июля 2023 года отмечается рост — 0,63% в июле и 3,41% с начала года.

До этого Минэкономразвития оценило уровень инфляции в России на 8 июля в 9,25% в годовом выражении.

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,17%, при этом замедлился рост цен на плодоовощную продукцию — до 0,6% с 1,4% неделей ранее. Замедлился рост цен на мясо птицы, сахар и хлебобулочные изделия, молочную продукцию.

На 1 июля, по оценке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении составляла 9,22%.

30 июня Центробанк РФ сообщил, что годовая инфляция в стране превысит целевые 4% уже в третьем квартале 2023 года.

Ранее в Банке России назвали условие для устойчивого снижения инфляции.

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