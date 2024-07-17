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В Японии два года продавали российского лосося как местный продукт

Kyodo: в Японии два года продавали лосось из РФ под видом продукции с Хоккайдо

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Depositphotos

Компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в японском регионе Токай, почти два года продавала лосось, импортированный из России, под видом продукции с острова Хоккайдо. Об этом пишет агентство Kyodo.

Продукт с некорректной маркировкой продавался с января 2022 года по ноябрь 2023, пока региональное управление по сельскому хозяйству не выявило нарушения в четырех супермаркетах сети в префектуре Айти. Отмечается, что за этот период было продано почти 8 тыс. упаковок лосося.

Компании предписали срочно поменять маркировку, при этом о каких-либо штрафах информации не приводится.

Компания извинилась перед клиентами, объяснив, что ошибка была вызвана из-за неэффективного оповещения сетевых магазинов о смене поставщиков с Хоккайдо на российских производителей.

До этого генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси выразил удовлетворение достижением соглашения с Россией о квотах на вылов лососевых российского происхождения в японской 200-мильной зоне.

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