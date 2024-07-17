Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии возбудили более 50 дел о нарушении санкций против РФ

В Швейцарии возбудили 56 дел по подозрению в нарушении санкций против России

close
100%
Global Look Press

Власти Швейцарии возбудили 56 дел по подозрению в несоблюдении санкций против России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Государственного секретариата экономики (SECO) Фабиана Майенфиша.

«На сегодняшний день было возбуждено 56 административных уголовных дел. Из них на данный момент в соответствии с законодательством завершено 41 производство», — сказал он.

Чиновник добавил, что в 26 случаях производство было прекращено, а расследование еще 15 дел завершилось штрафами.

По словам официального представителя, для правительства Швейцарии приоритетом является эффективная и полная реализация санкций против России.

9 июля Швейцария расширила санкции против России, добавив в черный список 69 физических и 86 юридических лиц. В общей сложности в санкционные списки страны попали более 2200 физических и юридических лиц.

Ранее США сняли санкции с двоих россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами