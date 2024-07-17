В Швейцарии возбудили более 50 дел о нарушении санкций против РФ

Власти Швейцарии возбудили 56 дел по подозрению в несоблюдении санкций против России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Государственного секретариата экономики (SECO) Фабиана Майенфиша.

«На сегодняшний день было возбуждено 56 административных уголовных дел. Из них на данный момент в соответствии с законодательством завершено 41 производство», — сказал он.

Чиновник добавил, что в 26 случаях производство было прекращено, а расследование еще 15 дел завершилось штрафами.

По словам официального представителя, для правительства Швейцарии приоритетом является эффективная и полная реализация санкций против России.

9 июля Швейцария расширила санкции против России, добавив в черный список 69 физических и 86 юридических лиц. В общей сложности в санкционные списки страны попали более 2200 физических и юридических лиц.

Ранее США сняли санкции с двоих россиян.