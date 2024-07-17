Финансовые аналитики допустили повышение ключевой ставки до 18%

Ключевая ставка в России может вырасти с 16 до 18%, однако не исключено, что ЦБ РФ будет обсуждать целесообразность увеличения ключевой ставки более чем на 200 базовых пунктов. Об этом заявила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, которую цитирует пресс-служба компании.

По мнению эксперта, вопрос об уровне ключевой ставки может стать предметом острой дискуссии на заседании совета директоров Банка России, которое состоится 26 июля.

По ее словам, «риторика при этом будет максимально жесткой».

Также, как считает Наталья Ващелюк, регулятор может заявить о необходимости более длительного периода сохранения жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее.

«Безусловно, будут пересмотрены кратко- и среднесрочные прогнозы по инфляции, ключевой ставке и ВВП. Вероятно, в ходе дискуссии будут обсуждаться варианты и более существенного повышения ключевой ставки, о чем регулятор сообщит на пресс-конференции, а также затем в резюме обсуждения ключевой ставки», — добавила старший аналитик УК «Первая».

Эксперт считает, что повышения ключевой ставки до 18% может оказаться достаточным, так как во втором полугодии могут начать действовать дезинфляционные факторы.

В частности, после сворачивания льготной ипотеки во втором полугодии 2024 года должны сократиться выдачи как ипотечных кредитов, так и проектное финансирование, уточнила она.

Также аналитик прогнозирует снижение темпов роста зарплат, замедление роста чистой прибыли и повышение налога на прибыль.

«На наш взгляд вследствие снижения инфляционного давления экономика будет переходить от состояния «перегрева» к более сбалансированному росту», — пояснила эксперт.

В УК «Первая» полагают, что высокие процентные ставки повысят привлекательность рублевых активов, а также сдержат рост импорта и отток капитала. Это будет способствовать укреплению рубля.

В то же время импорт может активизироваться при улучшении ситуации с трансграничными платежами и благодаря дополнительному смягчению норматива по обязательной репатриации валютной выручки (с 66 до 40%).

В результате Ващелюк ожидает этой осенью ослабления рубля до 91-93 за $1 и 12,5-12,8 рубля за юань.