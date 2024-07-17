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ЕС перевел Киеву транш в €4,2 млрд

Украина получила от ЕС новый транш бюджетной помощи в €4,2 млрд

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РИА «Новости»

Евросоюз перевел Украине очередную часть бюджетной помощи в размере €4,2 млрд. Об этом говорится на портале Еврокомиссии.

«Комиссия дала положительную оценку первому регулярному платежу в размере около €4,2 млрд в рамках программы ЕС для Украины», — заявили представители ЕК.

10 июля представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что ЕС в ближайшие две недели переведет первый транш Украине из доходов от замороженных российских активов.

При этом ряд аналитиков считают, что ЕС уже столкнулся с замедлением темпов роста экономики из-за финансовой помощи Киеву. Нарастающие экономические проблемы в регионе могут привести к тому, что отдельные государства захотят выйти из ЕС, как это ранее сделала Великобритания, считает американский инвестор Джим Роджерс. Более того, по его прогнозу, в течение ближайших двух-трех лет политики предложат отказаться от единой европейской валюты.

Ранее стало известно, что Украина стала вторым крупнейшим заемщиком МВФ, потеснив Египет.

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