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В РФ зафиксировали рост инфляционных ожиданий населения

Инфляционные ожидания жителей РФ в июле выросли с 11,9% до 12,4%

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Depositphotos

Инфляционные ожидания российских граждан на год вперед в июле выросли до 12,4%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией «ИнФОМ» по заказу Центрального банка РФ.

В отчете отмечается, что у респондентов без сбережений инфляционные ожидания составили 14,5%. Среди тех, кто имеет сбережения, данный показатель достиг 10,3%.

При этом в мае инфляционные ожидания жителей страны в среднем составили 11,7%. В июне соответствующее значение увеличилось на 0,2% и составило 11,9%, следует из документа.

Кроме того, в докладе представлена оценка наблюдаемой населением инфляции. В июле этот показатель составил 14,2%, что на 0,2% меньше по сравнению с июньским значением.

Исследование было проведено в период с 1 по 11 июля 2024 года. В опросе приняли участие не менее двух тысяч человек в возрасте старше 18 лет. Респонденты проживают в 105 населенных пунктах на территории 55 российских регионов.

16 июля в ЦБ РФ заявили, что в ближайшее время в российской экономике сохранятся риски повышения темпов инфляции. Представители финансового регулятора подчеркнули, что для возобновления процесса дезинфляции потребуется ужесточение денежно-кредитных условий (ДКУ).

Ранее в Совете Федерации РФ допустили повышение ставок по вкладам текущим летом.

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