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Клиенты Сбера смогут покупать товары и сырье по нормам исламского финансирования

Сбер запустил лизинг на базе норм шариата

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Сбер

Центр партнерского финансирования и специальных проектов Сбера и дочерняя компания «СберФакторинг» запустили факторинг «Мурабаха» для корпоративных клиентов, благодаря которому клиенты смогут приобретать товары или сырье с отсрочкой платежа с фиксированной наценкой, рассказал зампред Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

«Продукт структурирован в соответствии с нормами исламского финансирования и сертифицирован Шариатским консультационным советом Сбера», — сказал он.

Также для клиентов разработали лизинговый продукт «Иджара», который базируется на нормах шариата.

С помощью исламского лизинга клиенты смогут передавать определенный тип имущества лизингополучателю в обмен на лизинговые платежи.

Напомним, в апреле 2024 года Сбер заключил первую в России сделку по оборотному финансированию Кард-аль-Хасан, которое позволяет корпоративным клиентам получать финансирование в полном соответствии со стандартами шариата, что раньше было невозможно.

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