Клиенты Сбера смогут покупать товары и сырье по нормам исламского финансирования

Центр партнерского финансирования и специальных проектов Сбера и дочерняя компания «СберФакторинг» запустили факторинг «Мурабаха» для корпоративных клиентов, благодаря которому клиенты смогут приобретать товары или сырье с отсрочкой платежа с фиксированной наценкой, рассказал зампред Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
«Продукт структурирован в соответствии с нормами исламского финансирования и сертифицирован Шариатским консультационным советом Сбера», — сказал он.
Также для клиентов разработали лизинговый продукт «Иджара», который базируется на нормах шариата.
С помощью исламского лизинга клиенты смогут передавать определенный тип имущества лизингополучателю в обмен на лизинговые платежи.
Напомним, в апреле 2024 года Сбер заключил первую в России сделку по оборотному финансированию Кард-аль-Хасан, которое позволяет корпоративным клиентам получать финансирование в полном соответствии со стандартами шариата, что раньше было невозможно.