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Девелопер Forma вернет исторический облик объекту культурного наследия в Москве

Зданию Изофабрики в Москве вернут исторический облик

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Пресс-служба девелопера городских кварталов Forma

В Москве в рамках строительства городского квартала SOUL комплексно отреставрируют здание Изофабрики на Часовой улице, сообщает пресс-служба девелопера Forma.

Как отметил руководитель компании Илья Чепрасов, в ходе обследования здания под слоями отделки были найдены уцелевшие капители колонн с историческим лепным орнаментом.

Также Чепрасов назвал район метро «Аэропорт» уникальной локацией.

Руководитель по работе с объектами культурного наследия компании Forma Юлия Гапоненко отметила, что всего будет отреставрировано 26 уникальных колонн.

«Ценный архитектурный декор считался утраченным. Но во время исследований в нескольких местах по фасаду под отделкой были обнаружены чудом уцелевшие фрагменты», — рассказала Юлия Гапоненко.

Она добавила, что скульпторы соберут мельчайшие детали воедино, воссоздадут капители, а также проведут набивку готовых архитектурных форм.

Также специалисты восстановят архитектурно-художественное оформление фасадов здания 1933-1934 гг., оконные проемы с полукруглым завершением в боковых объемах, деревянные фигурные кронштейны, поддерживающие свес кровли боковых объемов.

Реставрацию планируется завершить в 2027 году. Работы проведут под контролем Департамента культурного наследия Москвы.

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