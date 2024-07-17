Экспорт зерна через морские порты Дона вырос с начала года на 8%

Директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Руслан Хасанов рассказал ТАСС, что за I полугодие 2024 года порты Ростовской области увеличили экспорт зерновых в Албанию, Турцию и Грузию на 8%.

«За первые шесть месяцев 2024 года экспорт зерновых и зернобобовых культур, отгруженных на экспорт через порты Ростовской области, составил 2,6 млн тонн, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сказал он.

Хасанов уточнил, что больше половины отгрузок (1,3 млн тонн) приходится на порт города Ростов-на-Дону, через порт в Азове на внешние рынки направлено 0,8 млн тонн продукции, через порт в Таганроге - 488 тыс. тонн.

Также он рассказал, что основной экспортной культурой является пшеница, на второй позиции - кукуруза, на третьей - горох.

До этого сообщалось, что Россия по предварительным итогам сельхозсезона (завершился 30 июня 2024 года) стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя.

Ранее сообщалось о резком падении экспорта украинской пшеницы в июне.