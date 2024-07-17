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Клиентам банка «Открытие» стали доступны розничные финансовые продукты ВТБ

Клиенты банка «Открытие» смогут открывать в ВТБ вклады, счета и брать кредиты

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Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Клиентам банка «Открытие» стала доступна вся линейка продуктов ВТБ. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания ВТБ Василий Палаткин, отметив, что интеграция бизнеса двух банков перешла в максимально активную стадию.

Топ-менеджер компании отметил, что теперь клиенты «Открытия» могут открыть ВТБ-вклад в рублях или китайских юанях, накопительный ВТБ-счет в рублях, получать кешбэк рублями до 25% в выбранных категориях, а также оформить кредит наличными по сниженной ставке и рефинансировать задолженность по программам ВТБ.

«Ранее розничные клиенты «Открытия» выбирали только продукты своего банка. С начала года мы дополнили предложения коллег кредитными и дебетовыми картами, ипотекой, автокредитами и рядом сберегательных продуктов ВТБ. Сегодня мы полностью перевели всю линейку «Открытия» на свои предложения», — пояснил Палаткин.

Открыв ВТБ-вклад в рублях или юанях, клиент может по своему усмотрению выбрать опции пополнения, снятия, а также схему выплаты процентов – ежемесячно на текущий счет, ежемесячно с капитализацией или в конце срока.

По дебетовым картам ВТБ клиенты «Открытия» могут получить кешбэк рублями до 25% в категориях, которые они выбирают сами. Особые условия доступны вкладчикам банка, зарплатным клиентам и получателям пенсий. Кешбэк возвращается и за транзакции по дополнительным картам. Увидеть прогноз начислений за каждую покупку и по итогам месяца можно в ВТБ Онлайн.

Напомним, с начала года в сети «Открытия» начали оформлять кредитные и дебетовые карты ВТБ, ипотеку, автокредиты и ряд сберегательных продуктов. В мае ВТБ запустил онлайн-переход на специальных условиях для всех розничных клиентов «Открытия», который продлится до конца года. Перевыпускать уже существующие дебетовые и зарплатные карты для этого не потребуется.

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