Перебои с электроснабжением повлияли на прилавки на Украине

Часть магазинов на Украине перестала продавать мясные, молочные и другие скоропортящиеся продукты из-за нестабильного энергоснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что высокая температура осложняет хранение таких продуктов. В качестве примера показаны кадры из супермаркета в Днепре (ранее — Днепропетровск), где не работают мясной и молочный отделы.

До этого на Украине ужесточили график отключения света.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

Ранее депутаты Украины, Литвы и Польши обсудили запрет продуктов из РФ и Белоруссии.