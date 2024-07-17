Россиян предупредили об ослаблении рубля

В августе курс юаня на бирже составит 12,4-12,7 рубля, официальный курс доллара – перевалит за 90 рублей, а евро – подойдет ближе к 99 рублям. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Мы ожидаем, что импорт будет бодро восстанавливаться за счет политических усилий российских властей. Санкции при этом увеличат издержки на его оплату, и спрос на валюту вырастет. При этом меры господдержки курса могут продолжить сокращаться. К примеру, могут быть еще раз снижены или вовсе отменены пороги репатриации и продажи экспортной выручки», — пояснил инвестстратег.

По его словам, давление на курс рубля в ближайшие недели может также оказать пик сезона отпусков, когда максимально высок спрос граждан на доллары и евро, а также замедляется деловая активность. Сдерживать девальвационное движение российской валюты будет жесткая линия денежно-кредитной политики ЦБ.

По данным Мосбиржи на 14:20 мск, курс юаня находится на уровне 12,0565 рубля. Официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ на 17 июля, составляют 88,2824 рубля и 96,2637 рубля соответственно.

Ранее в России повысился спрос на валюту.