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Производитель водки «Царская» купил завод виски в Буденновске

Производитель Ladoga стал владельцем завода вискового дистиллята «Центр-Продукт»

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Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Российский производитель водки «Царская» и джина Barrister группа Ladoga приобрела завод по производству вискового дистиллята «Центр-Продукт» в городе Буденновск Ставропольского края. Об этом сообщает РБК.

«Входящее в группу ООО «Ладога-Юг» стало собственником калмыцкого ООО «Центр-Продукт», которому принадлежит буденновский завод», — говорится в материале.

В группе Ladoga подтвердили журналистам совершение сделки.

«Центр-Продукт» был зарегистрирован в 1999 году и с декабря 2023 года предприятие стало выпускать висковый дистиллят. За прошлый год выручка предприятия снизилась примерно на 330 миллионов рублей до 646 миллионов, также сократилось чистая прибыль.

Выручка ООО «Центр-Продукт» за прошлый год снизилась до 646,9 миллиона рублей по сравнению с 980,6 миллиона в 2022-м. Чистая прибыль компании также сократилась с 219,6 до 155,8 миллиона рублей.

В начале года газета «Коммерсантъ» писала, что поставки импортного алкоголя в Россию по итогам 2023 года выросли на 7%, до более 520 млн литров.

Ранее сообщалось, что российские компании начали производить алкоголь в Китае.

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