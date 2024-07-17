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Названы правила, которые помогут эффективно вести семейный бюджет

Консультант Никитина: супругам важно обсуждать финансовые цели

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Shutterstock

При ведении семейного бюджета важно обсудить свои финансовые цели, чтобы избежать ссор. Об этом «Москве 24» рассказала финансовый консультант Алена Никитина.

Она рекомендует прописать их и обдумать, как распоряжаться деньгами с учетом целей и желаний всех сторон. По ее словам, в течение двух-трех месяцев в год стоит также вести учет своих расходов и доходов, чтобы понять, какие траты можно сократить. Специалист также советует стремиться к созданию финансового резерва, который будет составлять полугодовые расходы семьи, включая кредиты.

Хранить денежные сбережения супругам рекомендует на банковском депозите. Помимо этого, стоит заранее разработать антикризисный план на случай, если что-то случится и срочно понадобится крупная сумма.

«Если хотя бы один день в году посвящать изучению того, в каких банках какие ставки и какие кредиты выгоднее брать, это станет хорошим подспорьем на случай форс-мажора. Можно будет сэкономить десятки, сотни, а иногда и миллион рублей за счет того, что не заплатишь лишних процентов при срочной необходимости займа», — сказала Никитина.

Эксперт по финансам и инвестор Екатерина Гончарова до этого рассказала «Газете.Ru», что планирование и оптимизация расходов поможет сделать так, чтобы в семейном бюджете появилось больше средств.

Ранее психолог призвала договариваться о семейном бюджете до свадьбы.

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