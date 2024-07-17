Названы правила, которые помогут эффективно вести семейный бюджет

При ведении семейного бюджета важно обсудить свои финансовые цели, чтобы избежать ссор. Об этом «Москве 24» рассказала финансовый консультант Алена Никитина.

Она рекомендует прописать их и обдумать, как распоряжаться деньгами с учетом целей и желаний всех сторон. По ее словам, в течение двух-трех месяцев в год стоит также вести учет своих расходов и доходов, чтобы понять, какие траты можно сократить. Специалист также советует стремиться к созданию финансового резерва, который будет составлять полугодовые расходы семьи, включая кредиты.

Хранить денежные сбережения супругам рекомендует на банковском депозите. Помимо этого, стоит заранее разработать антикризисный план на случай, если что-то случится и срочно понадобится крупная сумма.

«Если хотя бы один день в году посвящать изучению того, в каких банках какие ставки и какие кредиты выгоднее брать, это станет хорошим подспорьем на случай форс-мажора. Можно будет сэкономить десятки, сотни, а иногда и миллион рублей за счет того, что не заплатишь лишних процентов при срочной необходимости займа», — сказала Никитина.

Эксперт по финансам и инвестор Екатерина Гончарова до этого рассказала «Газете.Ru», что планирование и оптимизация расходов поможет сделать так, чтобы в семейном бюджете появилось больше средств.

Ранее психолог призвала договариваться о семейном бюджете до свадьбы.