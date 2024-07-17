Новак рассказал о реализации СПГ в условиях санкций ЕС

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что российская сторона сможет реализовать свой сжиженный природный газ (СПГ) несмотря на ограничительные меры со стороны Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва не признает санкций, ведь «они являются незаконными». По словам Новака, российский СПГ востребован, а мировой спрос на него растет. Из-за этого объемы продукции будут реализованы, а договоренности с партнерами — достигнуты.

Вице-премьер добавил, что в этом процессе могут возникнуть сложности, которые нужно преодолевать.

До этого Новак заявил, что Россия и Индия изучают возможности по росту поставок газа, в том числе в формате СПГ.

Новак, который входит в состав делегации на российско-индийских переговорах, добавил, что Россия рассчитывает на согласие Индии сотрудничать по добыче газа как на арктическом шельфе, так и Сахалине.

Накануне постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что новые санкции Евросоюза против РФ являются попыткой заставить Москву экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) только странам ЕС и никому другому.

Ранее сообщалось, что включают новые санкции ЕС.