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Раскрыт объем долгов налогоплательщиков перед ФНС

РБК: совокупная дебиторская задолженность перед ФНС составила 2,37 трлн рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Совокупная дебиторская задолженность по доходам Федеральной налоговой службы (ФНС) увеличилась в два раза и составила 2,37 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.

Задолженность включает в себя долги по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам.

Отмечается, что просроченная задолженность выросла в 2023 году в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом, до 1,325 трлн руб. Два года назад размер задолженности оценивался в 1,3 трлн руб., а общий размер недоимки в 1,027 трлн руб.

В 2023 году в бюджет поступило 36,183 трлн рублей администрируемых ФНС доходов, что на 8% больше, чем годом ранее.

В феврале сообщалось, что с начала 2024 года Федеральная налоговая служба начала ежемесячно формировать и направлять в свои территориальные подразделения перечень должников с суммой недоимки свыше 50 млн рублей. В него войдут как физические, так и юридические лица, уточняет газета.

Исключать из списка будут только тех, кто полностью или частично погасил долг либо получил отсрочку. Такие меры призваны улучшить контроль за эффективностью взыскания задолженностей, отмечается в письме ФНС.

Ранее долг Насти Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое.

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