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Российским банкам хотят кратно поднять штрафы за обман потребителей

В России в 2025 году могут кратно увеличиться штрафы банкам за обман клиентов

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Алексей Куденко/РИА Новости

В России с 2025 года планируют во много раз поднять штрафы банкам за обман потребителей. Об этом газете «Известия» заявили глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Мамуты, в ближайшее время необходимо кратно увеличить штрафы банкам, чтобы за все недобросовестные действия для финансовых учреждений наступали серьезные последствия. Такой законопроект будет внесен в Думу уже в этом году.

Аксаков считает нужным повысить штрафы за обман потребителей до 0,1% от капитала банка. Эти штрафы могут начать взиматься с 2025 года.

По мнению экспертов, ныне существующие санкции за обман потребителей являются слишком легкими для банков. Многократное же повышение штрафов серьезно скажется на финансовом положении недобросовестных банков и поможет существенно снизить их злоупотребления.

До этого сообщалось, что Центральный банк РФ работает над механизмами ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт.

Ранее россиянам рассказали, зачем банки раздают кредитки всем подряд.

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