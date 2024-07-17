ЕС разрешил возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний

Европейская комиссия проинформировала страны Евросоюза о том, что они могут возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний. Об этом сообщает издание «Ведомости».

До этого расписки были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД; входит в группу Мосбиржи). Отмечается, что такое решение было принято с целью вывода европейских инвестиций из РФ.

Разрешение касается заявок на конвертацию, которые поданы до 25 сентября 2023 года и разрешены национальными компетентными органами ЕС до 25 декабря того же года. Послабление касается только граждан или резидентов ЕС.

Люксембургский депозитарий будет обрабатывать поручения клиентов на конвертацию расписок по тем депозитарным программам, где такая возможность поддерживается депозитарным агентом.

До этого кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на вопрос, думал ли он об ослаблении или отмене санкций в отношении России в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине, заявил, что он не любит санкции.

Ранее в России заявили, что Европа думает, как дальше жить.