В России могут продлить на осень запрет экспорта бензина

Министерство энергетики Российской Федерации предложило продлить на осень запрет на экспорт бензина. Об этом, ссылаясь на письмо первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина вице-премьеру РФ Александру Новаку, сообщает РБК.

Ведомство считает необходимым продлить действие временного запрета до конца нынешнего года, но фактически на сентябрь и октябрь. С ноября по декабрь планируется оставить ограничения на заграничные поставки только для непроизводителей нефтепродуктов.

В Министерстве энергетики рассчитывают, что продление запрета на экспорт позволит не допустить ухудшения ситуации на внутреннем рынке моторного топлива в условиях, когда на нефтеперерабатывающих заводах страны проводятся ремонты.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила сохранить запрет на экспорт бензина до конца августа в условиях роста биржевой стоимости топлива до рекордных значений за 2024 год.

Ранее поставки российского бензина за рубеж резко обвалились.