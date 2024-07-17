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В России могут продлить на осень запрет экспорта бензина

РБК: Минэнерго планирует продлить на осень запрет экспорта бензина

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Министерство энергетики Российской Федерации предложило продлить на осень запрет на экспорт бензина. Об этом, ссылаясь на письмо первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина вице-премьеру РФ Александру Новаку, сообщает РБК.

Ведомство считает необходимым продлить действие временного запрета до конца нынешнего года, но фактически на сентябрь и октябрь. С ноября по декабрь планируется оставить ограничения на заграничные поставки только для непроизводителей нефтепродуктов.

В Министерстве энергетики рассчитывают, что продление запрета на экспорт позволит не допустить ухудшения ситуации на внутреннем рынке моторного топлива в условиях, когда на нефтеперерабатывающих заводах страны проводятся ремонты.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила сохранить запрет на экспорт бензина до конца августа в условиях роста биржевой стоимости топлива до рекордных значений за 2024 год.

Ранее поставки российского бензина за рубеж резко обвалились.

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