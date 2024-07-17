Россиянам рассказали, стоит ли гасить ипотеку досрочно

Если у человека нет запаса денег на три месяца, чтобы прожить и продолжать выплачивать ипотеку, выплачивать кредит досрочно не стоит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«В настоящий момент ключевая ставка ЦБ высокая (16%. — «Газета.Ru»), высоки и ставки по банковским вкладам (доходят до 20%. — ред.), поэтому лучше использовать свои сбережения или новый открывшийся источник дохода для увеличения накоплений и создания финансовой подушки безопасности. Особенно если речь идет о досрочном погашении семейной ипотеки, проценты по которой в два раза ниже, чем проценты по банковским вкладам (6%. — ред.)», — посоветовала сенатор.

По ее словам, любое досрочное погашение не должно идти в ущерб здоровью заемщика, поэтому прежде всего надо хорошо подумать, оценить риск экстренных ситуаций — можно лишиться работы или заболеть.

При принятии решения о досрочном погашении ипотеки Епифанова рекомендовала обязательно уведомить банк об этом, иначе ваш платеж не будет засчитан в счет досрочного погашения, а с внесенной суммы будет списываться обычный ежемесячный платеж с процентами по договору. Сенатор добавила, что такие случаи — не редкость, поэтому все свои шаги в отношениях с банками надо обозначать документально.

Епифанова уточнила, что после рассмотрения заявления о досрочном погашении ипотеки банк может предложить несколько вариантов: сократить срок ипотеки, уменьшить ежемесячный платеж, или комбинированную схему, которая позволит сформировать средства на уменьшение срока кредита, используя сумму, которая превышает основной платеж.

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