Россиян предупредили о подорожании аренды квартир

Цены на аренду жилья в Москве осенью 2024 года могут взлететь на 5-10% к текущим уровням. Такой прогноз «Газете.Ru» дал основатель международного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

«Сентябрь традиционно приводит к увеличению спроса ориентировочно на 15-20%, так как начинается учебный год и идет приток студентов.

В августе же в российских курортных зонах и в Москве арендные ставки, вероятно, будут расти из-за туристов и студентов. Однако в целом увеличение предложений на рынке аренды может привести и к снижению цен», — отметил инвестор.

По его словам, ранее ипотека была конкурентом аренды: многие предпочитали взять жилье в ипотеку, так как ежемесячные платежи по ней были сопоставимы с арендными ставками. Ходченков отметил, что сейчас ипотечные платежи выросли и могут достигать 520 тыс. рублей в месяц за ту же квартиру, которая в аренду стоит 150 тыс. рублей. По мнению эксперта, в итоге снять жилье становится выгоднее, что также может способствовать росту арендных ставок.

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