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Стало известно, сколько стоит питание семьи в неделю

Х5: семьи с одним ребенком могут питаться за 6198 рублей в неделю

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Shutterstock

Набор продуктов на семью с одним ребенком будет стоить 6198 рублей, на семью с двумя детьми — 8212 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

Семьям с тремя детьми придется потратить 10226 рублей на питание.

По данным аналитиков, средняя стоимость недельной продуктовой корзины на взрослого человека составляет 2092 рубля, на ребенка — 2014 рублей.

Расчет производился исходя из продуктовой корзины для россиянина. По закону «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», продуктовая корзина на одного взрослого человека на неделю должна включать 2,4 кг круп и хлеба, 4,1 кг овощей, включая картофель, 1,2 кг фруктов, 1,1 кг мяса, 350 г рыбы, 5,6 кг молочных продуктов и 4 яйца. Для детей предполагается меньше круп и хлеба (1,5 кг), овощей и картофеля (3,8 кг), мяса (0,8 кг), яиц (3 штуки). Зато почти в два раза больше фруктов (2,3 кг), а также молочных продуктов (6,9 кг). Норма рыбы для ребенка такая же, как и для взрослого — 350 г.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что в России подешевела морковь.

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