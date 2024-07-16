В ЦБ допустили сохранение повышенных темпов инфляции

В российской экономике сохраняются риски повышенных темпов роста цен. Об этом сообщает в бюллетене Банка России »О чем говорят тренды».

«Риски сохранения повышенных темпов роста цен или их чрезмерно медленного и неустойчивого возвращения к цели сохраняются. Для возобновления процесса дезинфляции требуются большая жесткость ДКУ во втором полугодии 2024 г. по сравнению с фактической жесткостью в первой половине года и более продолжительный период действия жесткой ДКП», — считают в Центральном банке.

До этого в Центральном банке России заявили, что для снижения инфляции нужен длительный период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Регулятор сообщает, что потребительские цены в России в июне 2024 года выросли на 0,64%. При этом Годовая инфляция, согласно оценкам ЦБ, возросла и составила 8,59%, тогда как в мае она составляла 8,3%.

Ранее Счетная палата назвала причины нехватки инвестиций в России.