Яндекс рассказал своим курьерам о новых стандартах безопасности доставки

В Москве состоялся паблик-ток для курьеров, которые сотрудничают с сервисами Яндекса. На нем топ-менеджеры компании рассказали об изменениях в регулировании безопасности доставки и представили новый электровелосипед, разработанный с учетом пожеланий курьеров. В мероприятии также приняла участие начальник отдела Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Наталья Кузнецова.

По словам руководителя службы управления операциями Яндекс Еды Сергея Долгова, цель организации паблик-тока — напрямую рассказать курьерам об изменениях в правилах их работы, которые продиктованы новым приказом московского Дептранса, а также ответить на связанные с этим вопросы.

«Новые правила будут действовать для всех курьеров, неважно, какого цвета их форма и с каким подразделением они работает. Важно понимать, что в этих правилах нет ничего особенного. Если верно их интерпретировать, станет понятно, что вся информация уже есть в стандартах сервиса. Мы просто будем помогать вам следовать этим правилам и стандартам, используя разные инструменты», — отметил Долгов.

Компания старается сделать переход на новые стандарты комфортным для курьеров. Так, в Москве и Санкт-Петербурге уже работают велопомощники, которые следят за соблюдением правил парковки велосипедов у дарксторов Лавки и напоминают курьерам о правилах дорожного движения. Кроме того, Яндекс организует в дарксторах пункты ТО, где можно помыть и отремонтировать транспортное средство.

В рамках обновленных стандартов все курьеры получат новую экипировку: одной из их особенностей сумок станет наличие хорошо считываемых номеров и увеличенная площадь светоотражающей поверхности. Все это позволит увеличить безопасность и повысить комфорт работы курьеров, а также упростить их идентификацию для быстрого решения спорных ситуаций.

Помимо этого, Яндекс обновил лендинг по обучению безопасному вождению и ПДД в соответствии с рекомендациями Научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Компания последовательно развивает инициативы и технологии для безопасности курьеров и клиентов: с 2021 года компания инвестировала в это направление около 500 млн рублей.

Николай Булдаков, руководитель сервиса аренды велосипедов в Яндекс Еде, рассказал об инфраструктурных изменениях в городе и показал доставщикам собственную разработку Яндекса — электровелосипед для курьеров, при создании которого компания учла их пожелания и особенности процесса доставки. Главными особенностями модели стали надежная и прочная конструкция, увеличенный объем батареи, удобный багажник для перевозки сумки и возможность заряжать смартфон напрямую от транспортного средства. Электровелосипед также оборудован модулем IoT и не дает превышать скорость в определенных зонах.

Паблик-ток посетили около 100 курьеров-партнеров сервисов Яндекса: они могли задать вопросы и принять участие в дискуссии. Чтобы принять участие во встрече смогли те доставщики, у которых нет возможности присутствовать лично, мероприятие транслировалось онлайн.